Forza Italia: “Sala non ci faccia spegnere i riscaldamenti”

“Domani finisce la stagione termica, ma da più parti ho ricevuto appelli accorati affinché venga prorogata la possibilità di tenere acceso il riscaldamento condominiale. Le temperature esterne sono ancora basse e, in aggiunta, il meteo ci preannuncia un weekend di Pasqua con pioggia. Per questo motivo ieri ho scritto al sindaco Sala chiedendogli di emanare un’ordinanza per prolungare la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti. Purtroppo non mi ha ancora risposto, indaffarato com’è a registrare podcast o a fare il ganassa sui fondi PNRR, ma mi auguro che raccolga l’invito e che faccia passare una calda Pasqua a tutti i suoi concittadini”. Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.