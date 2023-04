Ha bruciato 28 auto, denunciato

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri per dato fuoco a 28 auto, tra cui tre della Polizia Locale in diverse città tra le province di Monza e Como. Gli episodi si sono verificati a Verano Brianza, Giussano, Carugo e Mariano Comense, nell’aprile dello scorso anno.

L’indagine è stata avviata dopo che il 6 aprile 2022, passata da poco la mezzanotte, a Giussano, ignoti avevano incendiato dolosamente sette auto parcheggiate in piazza Lombardi, via Cavera e piazza San Giacomo, tutti vicini tra loro e facilmente raggiungibili anche a piedi o in bicicletta. La mattina seguente, acquisite e analizzate le immagini degli impianti di videosorveglianza di zona, i carabinieri hannonotato che proprio nella fascia oraria degli incendi, un uomo aveva effettuato svariati passaggi a bordo di una bicicletta.

Quella persona, nota ai carabinieri di Giussano, è stata subito identificata nel 38enne, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furti aggravati, maltrattamenti in famiglia, evasione, atti osceni in luogo pubblico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, guida in stato di ebbrezza.

Rintracciato in un’abitazione vicina ai luoghi dove erano state appiccate le fiamme, il 38enne è stato trovato con ancora indosso i vestiti utilizzati la notte precedente.

Lo sviluppo delle indagini ha poi permesso di ricostruire che quella notte l’uomo, a bordo della propria bicicletta, si era recato anche nei vicini comuni di Carugo e Mariano Comense incendiando altre dodici auto.

Inoltre, sempre all’indagato, sarebbe attribuibile anche l’incendio di un’auto della Polizia Locale di Verano Brianza – priva dei segni distintivi del corpo – che era stata data alle fiamme quattro giorni prima.

L’uomo è stato quindi denunciato. Attualmente si trova in carcere a Rimini per l’incendio di altre sette auto avvenuto a Rimini tra il 21 e il 23 febbraio 2022, un mese e mezzo prima dei fatti di Giussano e degli altri comuni brianzoli.