È partito questa mattina da piazzale Maciachini il tour elettorale “Io sono qui” di Letizia Moratti che con un pullman dedicato attraverserà fino al 10 febbraio le diverse province della Regione. La prima tappa, oggi, è nell’area milanese con fermate a Cerro Maggiore, Abbiategrasso e Magenta. “Un tour per capire meglio quali sono le necessità quotidiane delle persone e dare delle risposte concrete” come sui temi “della sicurezza, del caro energia, dei trasporti locali, della sanità, quindi è un giro di approfondimento e di confronto”, ha detto Moratti alla partenza. Con lei nella prima tappa anche molti dei candidati nelle liste a suo sostegno come Valentina Aprea, Monica Forte, Davide Boni e Manfredi Palmeri.

“Io sono aperta a tutte quelle forze politiche che intendono aderire a un progetto riformista e popolare”: è la risposta di Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo polo, a chi oggi le ha chiesto se vorrebbe il supporto del Comitato Nord. La sua proposta politica “vuole anche dare risposte a tutte quelle persone che non hanno votato alle politiche”. “Questo – ha spiegato ai giornalisti – è anche il senso della mia lista civica: c’è un 37% di elettori che alle elezioni politiche non ha votato”. Moratti ha poi glissato sulla possibilità che alcuni esponenti del Comitato Nord siano candidati nella sua lista civica: “Io sono qua per un giro sui territori, credo per me sia davvero molto più importante ascoltare le persone e confrontarmi con loro”.

Le dichiarazione di Letizia Moratti.