“SICILIA SCONOSCIUTA – itinerari insoliti e curiosi”. Matteo Collura, giornalista originario di Agrigento, propone in questo libro un centinaio di luoghi e strade per chi intende esplorare dal vivo, ma anche viaggiando con la mente, siti reconditi, chiese sperdute, musei e monumenti poco conosciuti. Il lettore può così addentrarsi nelle diverse Sicilie, incontrare la varietà di uomini, di culture e di paesaggi che fanno di quest’isola una terra solo in parte esplorata.

Dalle nebbie di Erice all’alveare di tombe lungo l’Anapo di Quasimodo, dalla Monument Valley sul mare della riserva di Monte Cofano ai misteriosi dolmen dell’altopiano di Elicona: una Sicilia ancora da svelare in un viaggio reale e immaginato. Sole, mare, cieli azzurri: può capitare che il turista conservi un’idea della Sicilia legata a luoghi comuni e immagini

preconfezionate da dépliant turistici. D’altra parte, come sostiene l’autore, a nessun’altra regione si addice, come alla Sicilia, l’aggettivo “sconosciuta”, in quanto ignota anche ai

suoi stessi abitanti. Questo atlante siciliano è dedicato a coloro che vogliono andare alla scoperta delle tante differenti facce di una terra meravigliosa, un invito alla “deviazione” dai percorsi consueti, con itinerari che ci guidano a cercare i segreti della terra di Pirandello, Tomasi di Lampedusa e Sciascia, nella certezza che pochi altri posti al mondo sanno dare emozioni così forti e farsi amare così tanto.

