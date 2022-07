Incidenti sul lavoro, 6 infortuni a Milano

Mattinata difficile per i soccorritori, chiamati ad intervenire in 6 diversi incidenti sul lavoro che si sono verificati a Milano. Due i lavoratori feriti in modo più serio, che sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale.

Mattinata difficile per i soccorritori, chiamati ad intervenire in 6 diversi incidenti sul lavoro che si sono verificati a Milano. Due i lavoratori feriti in modo più serio, ricoverati in codice giallo all’ospedale, gli altri quattro sono andati per accertamenti in verde. Alle 7.30 in via Asiago, un operaio di 48 anni è rimasto con la testa schiacciata tra il muro e un macchinario ed è stato trasportato in codice giallo al San Raffaele. Alle 8.15 in via Morgantini è toccato a un operaio di 36 ani che lavorava vicino a un montacarichi, che improvvisamente lo ha colpito a un braccio. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo per sospetta frattura dell’arto. Tutti gli altri quattro interventi si sono risolti con ferite leggere, e i trasportati sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso.