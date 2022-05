È un operaio bresciano di 37 anni l’ennesima vittima sul lavoro in Lombardia. L’incidente è avvenuto stamattina verso le 11.30 nell’azienda Franzoni di via Fusina a Bedizzole (Bs). Da quanto si è appreso l’operaio sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, riportando ferite letali. Inutili i tentativi di rianimare il lavoratore da parte dei soccorritori giunti sul posto, per lui non c’è stato nulla da fare. Sulle cause e la dinamica dell’ incidente indagfano i carabinieri di Desenzano e di tecnici di Ats.

Purtroppo oggi è stata una giornata nefasta, altri gli incidenti sul lavoro.Un ventiquattrenne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dopo che è stato folgorato da una scarica a 380 volt in una azienda di Caponago (Mb). Il giovane ha riportato gravi ustioni a corpo e testa. Un suo collega di 35 anni è invece stato portato all’ospedale di Vimercate (Mb)con ferite non gravi.

Prima delle 9:30 un muratore che lavorava in un cantiere in via Eritrea, nella periferia Nord di Milano, è caduto e si è procurato una ferita dall’addome alla schiena, Il 42enne è stato portato all’ospedale Niguarda. E’ invece stato trasportato al San Raffaele un operaio di 45 anni che è rimasto schiacciato sotto un macchinario di oltre 300 chili in un’azienda di Caleppio di Settala (Mi). Ha riportato traumi da schiacciamento al torace e alla schiena.