Spacciava droga ed era positivo al Covid, arrestato

Nell’ambito delle attività controllo del territorio effettuate dagli agenti della Questura di Monza e della Brianza, il personale della Squadra Mobile arrestato un marocchino di 25, irregolare sul territorio nazionale, perché trovato in possesso di numerose dosi di cocaina già pronte per la vendita. Il giovane è risultato anche essere positivo al Covid.

Due pattuglie della Squadra Mobile passando nelle vie del quartiere San Rocco a Monza hanno notato una Renault Clio condotta da una persona, che procedendo a velocità ridotta, si fermava in corrispondenza di alcuni civici, per poi riprendere la marcia. Gli Agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo dell’uomo e dopo essersi qualificati lo hanno invitato a scendere dal mezzo. Per tutta risposta l’uomo ha inserito la retromarcia e ha urtato una delle auto di servizio della Squadra Mobile, nel tentativo di aprirsi un varco per la fuga. Non riuscendo nell’intento, è sceso e ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti. Alla fine è stato bloccato. Nell’auto, all’altezza del cambio, hanno trovato 11 dosi di cocaina.

La perquisizione personale ha consentito di trovare e sequestrare alcune centinaia di euro suddivise in banconote di vario taglio tipo 5, 10 e 20 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

A seguito della colluttazione, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo, a tre poliziotti sono state riscontratte lesioni facciali e contusioni con prognosi tra i 2 e 5. E’ stato inoltre scoperto il marocchino era positivo al Covid. L’uomo è stato posto ai domiciliari.