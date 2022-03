Tutto nuovo il più antico mercato coperto di Milano [VIDEO]

Il sindaco Giuseppe Sala ha visitato il Mercato Comunale Coperto di piazza Wagner, il più antico di Milano, appena rinnovato grazie ad un’operazione di riqualificazione terminata a novembre. Gli interventi sono stati realizzati dal Consorzio Mercato Wagner, vincitore del bando di concessione ventennale, e hanno richiesto un investimento di circa 660mila euro. Il Consorzio riunisce sotto un’unica rappresentanza tutti i 28 storici operatori commerciali del mercato (per 46 postazioni di vendita). L’ammodernamento del mercato Wagner ha riguardato principalmente il rifacimento degli impianti idraulico ed elettrico, l’inserimento del sistema di riscaldamento e di raffrescamento e il Wifi gratuito per offrire un maggiore comfort alla clientela. Nella piazzetta al centro del mercato è stato aperto un bar e sono stati disposti dei tavolini per il consumo di prodotti acquistati in loco. Infine è stato inaugurato uno spazio di aggregazione per lo svolgimento di iniziative di aggregazione e per servizi quali ambulatorio medico per gli anziani e di aiuto compiti e merenda per i più piccoli.

Il mercato conta 46 posti di vendita assegnati a 28 operatori commerciali e offre una varietà di negozi con tutte le tipologie di specialità alimentari: carni bovine, ovine, equine, suine e avicole di prima qualità; banchi ormai storici di pescheria e prodotti ittici; formaggi artigianali, DOP italiani o AOC francesi, con provenienze controllate; ampia scelta di frutta e verdura. Nel mercato sono presenti panetterie e pasticcerie, che sfornano pane, dolci e focacce, compresa la vera michetta milanese, ormai una rarità. Sono presenti inoltre un’enoteca, rosticcerie e gastronomie, cibi ‘bio’, sushi e cibi etnici, oltre a prodotti per la casa e generi per gli animali domestici.