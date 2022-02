Monza, chiude la storica libreria Feltrinelli

Chiude la Feltrinelli di Monza, in pieno centro. A fine mese, la storica libreria abbasserà le saracinesche. L’affitto è troppo alto. Al suo posto, a quanto pare, arriverà a uno store cinese. Prima Ricordi, poi diventata Feltrinelli, il negozio di via Italia è una sorta di istituzione per i monzesi e la Brianza: non solo libri ma anche tanta musica, strumenti musicali, spartiti, dischi, dvd, incontri con gli autori e con artisti. La Feltrineli sta cercando un nuovo spazio ma per il momento non l’ha trovato.

«La notizia ha colto di sorpresa anche me, ne sono venuto a conoscenza proprio in questi giorni» ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del comune di Monza Massimiliano Longo. «Ora faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per trovare una soluzione e porre rimedio a questa infelice situazione. La cultura va presa sul serio ed è quello che abbiamo intenzione di fare e che abbiamo sempre fatto»