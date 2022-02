Coppa Italia, il Milan batte la Lazio e va in semifinale

Il Milan batte la Lazio 4-0 a San Siro e va in semifinale di Coppa Italia: nel prossimo turno sarà derby con l’Inter che martedì ha eliminato la Roma. “Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare energia, fiducia e convinzione. L’ambiente è positivo, la squadra ha giocato bene, è rimasta in partita con concentrazione e qualità per novanta minuti”: così il tecnico del Milan Stefano Pioli a Sportmediaset commenta la qualificazione dei rossoneri alle semifinali di Coppa Italia. In gol Leao, poi doppietta di Giroud e Kessié. Sulla prossima gara, Pioli commenta: “Sono sempre partite molto particolari da preparare, ma molto stimolanti da affrontare. Entrambe le squadre vorranno cercare di vincere, daremo il massimo contro un avversario molto forte. I tifosi ci spingono con grande entusiasmo, quello che fanno gli altri ci interessa poco. Saranno due sfide difficili e stimolanti, ce la giocheremo”.