Monza, arrestato il pirata della strada

E’ stato rintracciato dai carabinieri il pirata della strada che ieri sera ha provocato un incidente mortale a Monza. L’uomo è stato rintracciato a Brugherio, mentre con la sua smart sfrecciava per le vie del centro. I militari hanno notato il particolare del parabrezza infranto e della targa penzolante. Gli hanno quindi intimato l’alt, riuscendo a bloccare il mezzo al termine di un breve inseguimento. Il conducente, un 42enne originario del milanese, sottoposto agli accertamenti, aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. La vitima, un uomo di 31 anni, è morta poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. Fondamentali per la ricostruzione della dinamica sono state anche le testimonianze di alcuni passanti, anche loro in strada, miracolosamente illesi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno portato all’arresto in flagranza del conducente del veicolo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30 lungo la Strada Provinciale 13,: il 31enne mentre attraversava la carreggiata era stato travolto dalla Smart, il cui conducente, dopo l’impatto, era fuggito lasciando la vittima a terra, senza soccorrerla.