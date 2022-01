Fontana, nuovo appello alla vaccinazione

“Continuo a invitare chi non si è ancora vaccinato a prenotarsi sulla piattaforma regionale e a proteggere se stesso e chi gli sta intorno”. Il presidente della Lombardia, Fontana, ribadisce l’appello in una intervista al quotidiano Bresciaoggi nella quale ha rivendicato l’impegno della Regione contro il Covid e per la campagna vaccinale. “Il super green pass – ha detto – è una misura che ha consentito di tenere aperte le attività che altrimenti sarebbero rimaste chiuse. Quindi per me è stata una misura necessaria per tenere in equilibrio le esigenze sanitarie e quelle economiche”. “Se la pandemia diventerà endemica – ha aggiunto -, come sempre seguiremo i consigli degli esperti per comprendere quali misure saranno più appropriate”.