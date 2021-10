Green Pass, innalzata la vigilanza attiva per il sindaco Sala

Dopo le minacce ricevute via Telegram di “No green pass” al sindaco di Milano Beppe Sala, il comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Riccardo Saccone questa mattina ha deciso l’innalzamento della vigilanza attiva per il primo cittadino. La vigilanza era già prevista ma ora sarà più capillare, con passaggi delle pattuglie davanti alla sua abitazione e attenzione particolare agli eventi a cui parteciperà. Durante il comitato si è parlato anche delle manifestazioni previste per sabato, non solo l’ormai usuale corteo con ritrovo in piazza Fontana dei “No green pass” ma anche la manifestazione (statica) alle 15 in piazza Duomo ‘No paura day – Primum non nuocere’ dove interverrà anche il portavoce dei portuali di Trieste Stefano Puzzer. La decisione è stata quella di procedere come nei sabati precedenti.