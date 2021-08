Rho (Mi): tenta di violentarla sul treno, bloccato dalla polizia locale

Una pattuglia della Polizia Locale di Rho (Mi) ha sventato un tentativo di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 15 anni sul treno Magenta-Pioltello, all’altezza proprio della stazione di Rho. Sabato scorso, su richiesta della Centrale Operativa della Polizia Ferroviaria, gli agenti della Locale si sono precipitati alla stazione. Alla vista delle divise l’uomo, un 27enne, ha cercato di dileguarsi; è saltato dal convoglio per salire su un altro ma gli agenti lo hanno rintracciato dopo l’inseguimento attraverso cinque carrozze. I vigili hanno così fermato il presunto molestatore, già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. Dalla prima dichiarazione della ragazza, il 27 enne si è avvicinato per parlarle, lei ha cercato di allontanarsi cambiando carrozza ma lui l’ha raggiunta e ha cominciato a palpeggiarla. Grazie all’intervento del capotreno che ha fatto fermare il convoglio e all’arrivo dei tre agenti della Locale il tentativo di violenza sessuale è stato scongiurato. L’uomo è stato poi portato a San Vittore.