“Sala fa multare chi gira nei parchi con il cane al guinzaglio”

“Sala manda i suoi vigili a multare chi gira nei parchi con il proprio cane al guinzaglio. È accaduto nel parco di Largo Marinai d’Italia dove una signora ha ricevuto un verbale solo per essere lì con il proprio cane al guinzaglio. La motivazione sarebbe che i cani possono stare solo all’interno delle aree cani, ma non circolare nel parco al guinzaglio. Per i proprietari degli animali sono sempre più le restrizioni a dimostrazione che Milano è in controtendenza rispetto alle altre grandi città europee dove gli animali sono sempre più rispettati. Se poi a ciò si aggiunge che i parchi milanesi sono spesso frequentati da malviventi e spacciatori indisturbati, tutto sembra davvero l’ennesima beffa del sindaco nei confronti dei cittadini”. Lo dichiara Chiara Valcepina, candidata per Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale.