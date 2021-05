Sono 501.382 le prenotazioni per i vaccini in Lombardia effettuate dai ieri sera alle 17.30 circa di questo pomeriggio per la fascia d’età 40-49 anni. Lo riferisce l’assessorato al Welfare. La platea dei quarantenni lombardi che possono prenotare il vaccino è di circa 1,2 mln di persone, al netto dei circa 300 mila quarantenni che già hanno ricevuto il vaccino o già si sono prenotati perché appartenenti a categorie prioritarie, come personale sanitario, insegnanti, fragili o caregiver. Ci si attende che almeno il 70%, quindi circa 800 mila cittadini, aderisca alla campagna vaccinale per la fascia d’età partita nella serata del 19 maggio.

