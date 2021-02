Un anno senza Kobe

In occasione del primo anniversario della scomparsa del grande cestista Kobe Bryant, esce per Piemme il libro “Kobe” di Simone Marcuzzi. Cinque titoli NBA, dei quali tre consecutivi, due ori olimpici con la nazionale USA, Pechino 2008 e Londra 2012, ma anche un Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione per “Dear basketball” e un epico congedo dal parquet nel 2016 in una partita da 60 punti entrata nella leggenda. Il mondo ricorda Kobe Bryant, grande cestista innamorato dell’Italia scomparso un anno fa in un tragico incidente aereo insieme alla seconda delle sue quattro figlie, Gianna-Maria Onore. Una vita al massimo tra gli Usa e il Bel Paese con tante luci e non meno ombre; una vita che è diventata un romanzo nel libro di Simone Marcuzzi, “Kobe. La meravigliosa, incredibile e tragica storia del Black Mamba ”

SIMONE MARCUZZI, nato a Pordenone nel 1981, ha esordito con il romanzo Vorrei star fermo mentre il mondo va. Ha poi pubblicato Dove si va da qui e Ventiquattro secondi. Il suo ultimo romanzo è “Fratelli”.

Ascolta l’intervista all’autore