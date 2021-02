Ha saltato un posto di blocco dei carabinieri ed è scappato, a fari spenti, ad altissima velocità. Ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto in sosta- Nonostante una lieva ferita, ha proseguito la sua fuga a piedi ma è stato raggiunto dai carabinieri e arrestato. Protagonista un 28enne di origini marocchine residente a Renate (Mb) con precedenti in materia su stupefacenti e contro la persona. L’inseguimento è avvenuto la scorsa notte a Caprano di Briosco (Mb). Il 28enne era a bordo di una Toyota Yaris intestata alla madre ed era ubriaco. Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha proseguito la sua corsa ad altissima velocità, finchè non si è schiantato contro un’auto in sosta. Il test dell’etilometro ha rilevato una presenza alcolemica nel sangue di 1,10 gr/l. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e anche per spaccio di droga. Nell’auto c’era del materiale per il confezionamento delle dosi.

