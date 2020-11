Meteo, a inizio dicembre neve fino a quote basse

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’inizio di dicembre sarà segnato da una nuova fase di maltempo, con temperature in netto calo e con la possibilità di neve fino a bassa quota al Nord. Un fronte freddo in discesa dal mare di Norvegia ( la perturbazione numero 1 di dicembre) associato a un nucleo di aria di origine artica, dopo aver attraversato l’Europa centrale, investirà l’Italia con effetti in termini di precipitazioni soprattutto sulle regioni centro-meridionali tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Al Nord verranno coinvolte soprattutto la barriera alpina, le regioni di Nordest e l’Emilia Romagna dove, grazie al concomitante afflusso di aria fredda, nella giornata di mercoledì potrebbero verificarsi precipitazioni nevose fino a quote molto basse (200-300 metri). Qualche fiocco di neve potrebbe spingersi persino fino alle coste dell’alto Adriatico. Dal punto di vista climatico ci attente una settimana di stampo invernale soprattutto al Nord con un sensibile calo termico a partire da mercoledì e valori destinati a portarsi al di sotto della norma anche di 4-5 gradi.