“Farsi spazio”, l’astronauta Paolo Nespoli si racconta

“FARSI SPAZIO Storie e riflessioni di un astronauta con i piedi per terra” è il titolo del libro di Paolo Nespoli (Roi Edizioni). Un racconto intenso, reale, senza fronzoli ma intriso di profonda umiltà e rispetto per se stessi, in cui “Astropaolo” racconta la sua vita e il suo percorso da “uomo di cielo” fornendo spunti e riflessioni frutto di episodi di vita di cui è stato protagonista e testimone diretto. Storie vere che possono indurre a riflettere, anche in questo difficile periodo.

