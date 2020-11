Rapinava gli automobilisti di notte, arrestato

Rapinava automobilisti di notte. Almeno 3 i colpi di cui è accusato il 34enna rrestato a Milano dalla polziia. L’uomo,un travestito brasiliano irregolare sul territorio nazionale, è ritenuto l’autore di tre rapine ai danni di automobilisti a bordo delle cui auto avveniva la rapina, in tarda serata o nottata. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Bonola, sono nate dalle denunce di alcuni automobilisti che, tra maggio ed agosto scorsi, avevano dichiarato di essere stati avvicinati da un uomo, in abiti femminili, che “improvvisamente – si legge in una nota della questura – era salito a bordo delle loro vetture per rapinarli con minacce”. I poliziotti lo hanno rintracciato giovedì scorso nei pressi di piazzale Segesta e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno condotto a San Vittore.