Per strada a parlare in gruppo come se niente fosse. Quattro ragazzi – tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni – sono stati sorpresi nel pomeriggio di ieri in piazza dell’Ateneo Nuovo, in zona Bicocca a Milano, sprovvisti di documenti di identificazione e delle autocertificazioni previste dalla normative attualmente vigenti in ambito di spostamenti. Uno dei quattro giovani, inoltre, è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish. Successivamente i quattro minori sono stati tutti accompagnati presso gli uffici del commissariato per essere affidati ai rispettivi genitori formalmente diffidati per la mancata vigilanza dei propri figli minori.