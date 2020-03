“Il quadro che emerge dalla trincea, dai pronto soccorso, è quello di uno scalino verso il basso: siamo scesi e adesso ci siamo assestati su una livello inferiore.” Così l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera sui dati aggiornati riguardo l’emergenza Coronavirus in Lombardia, riportati nella consueta diretta Facebook da Palazzo Lombardia. Numeri che vedono 32.346 (+1.643) i positivi, 10.026 (+315) ricoveri, 1.236 (+42) le terapie intensive, 4.474 (+296) i decessi. Sono numeri dunque sempre in crescita, sì, ma una crescita inferiore rispetto ai giorni passati, “che fa ben sperare” chiarisce Gallera.

L’assessore parla di una ridotta pressione sui PS e di un dato consolidato che indica una buona costanza e che suggerisce che questa è la strada giusta da perseguire: “non molliamo, ma intensifichiamo gli sforzi”.

Sui numeri che riguardano le province nello specifico emerge lo zero nei contagi per la zona di Codogno. Un dato “estremamente positivo” lo definisce l’assessore Gallera.

Sulla questione dei tamponi l’assessore ha spiegato: “Il problema non è a chi fare o non fare il tampone”, questo virus ha un altissimo grado di diffusione, dunque “noi come Regione Lombardia abbiamo deciso di considerare tutti – da chi ha un semplice raffreddore in su – potenzialmente dei casi positivi da Covid-19 e quindi abbiamo dato disposizione ai medici di sorvegliare” anche con telediagnosi. “Noi non l’abbiamo mai considerata una semplice influenza” ribadisce Gallera sul fatto che all’inizio di questa emergenza la Regione aveva avuto idea di compiere i tamponi a tappeto, un’idea spenta dai piani più alti del Governo.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni

precedenti

– i casi positivi sono: 32.346 (+1.643)

ieri: 30.703 (+1.942)

l’altro ieri: 28.761 (+1.555)

e nei giorni precedenti: 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251),

22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729, 11.685,

9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612

– i deceduti: 4.474 (+296)

ieri: 4.178 (+402)

l’altro ieri: 3.776 (+320)

e nei giorni precedenti: 3.456 (+361), 3.095 (+546), 2.549

(+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966, 890, 744, 617,

468, 333, 267, 154

– i dimessi e in isolamento domiciliare: 16.610 di cui 7.281

con almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso)

e 9.323 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

– in terapia intensiva: 1.236 (+42) ieri: 1.194 (+11) l’altro ieri: 1.183 (+41)

e nei giorni precedenti: 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44), 1.006, 924, 879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359

– i ricoverati non in terapia intensiva: 10.026 (+315) ieri: 9.711 (+445)

l’altro ieri: 9.266 (-173) e nei giorni precedenti: 9.439 (+1.181), 8.258 (+523),7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171, 5.550, 4.898, 4.435,

4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661

– i tamponi effettuati: 81.666 ieri: 76.695 l’altro ieri: 73.242

e nei giorni precedenti: 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983,

46.449, 43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479,

20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni

BG: 7.072 (+344)

ieri: 6.728 (+257)

l’altro ieri: 6.471 (+255), 6.216 (+347)

e nei giorni precedenti: 5.869 (+715), 5.154 (+509),

4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136,

1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537

BS: 6.597 (+299)

ieri: 6.298 (+393)

l’altro ieri: 5.905 (+588)

e nei giorni precedenti: 5.317 (+289), 5.028 (+380)

4.648(+401), 4.247(+463), 3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122,

1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413, 182, 155

CO: 706 (+71)

ieri: 635 (54)

l’altro ieri: 581 (+69)

e nei giorni precedenti: 512 (+60), 452 (+72), 380(+42),

338(+52)286, 256, 220, 184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23,

11, 11

CR: 3.156 (+95)

ieri: 3.061 (+136)

l’altro ieri: 2.925 (+30)

e nei giorni precedenti: 2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392(+106)

2.286(+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302,

1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406

LC: 1.076 (+61)

ieri: 1.015 (+81)

l’altro ieri: 934 (+62)

e nei giorni precedenti: 872 (+54), 818 (+142), 676(+146),

530(+64), 466, 440386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35,

11, 8

LO: 1.884 (+24)

ieri: 1.860 (43)

l’altro ieri: 1.817 (+45)

e nei giorni precedenti: 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597(+69)

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658

MB: 1.587 (+133)

ieri: 1.454 (+324)

l’altro ieri: 1.130 (+22)

e nei giorni precedenti: 1.108 (+24), 1.084 (+268)

816(+321), 495(+94), 401, 376, 346, 339, 224, 143, 130, 85, 65,

64, 59, 61, 20, 19

MI: 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta’ (+141)

ieri: 5.701 (+375) di cui 2.297 a Milano citta’ (+121)

l’altro ieri: 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta’ (+137)

e nei giorni precedenti: 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano

citta’ (+210), 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano

citta’ (+279), 3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta’ (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta’ (+287), 2.644, 2.326,

1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506, 406, 361

MN: 1.176 (83)

ieri: 1.093 (+108)

l’altro ieri: 985 (+80)

e nei giorni precedenti: 905 (+63), 842 (+119), 723 (+87),

636(+122), 514, 465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119, 102, 56,

46, 32, 26

PV: 1.578 (+79)

ieri: 1.499 (+55)

l’altro ieri: 1.444 (+138)

e nei giorni precedenti: 1.306 (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94),

1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296,

243, 221, 180, 151

SO: 284 (+31)

ieri: 253 (+45)

l’altro ieri: 208 (+3)

e nei giorni precedenti: 205 (+26), 179 (+16), 163 (+8)

155(+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4, 4

VA: 468 (+18)

ieri: 450 (+29)

l’altro ieri: 421 (+35)

e nei giorni precedenti: 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310,

+45), 265, 232, 202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23,

17

e 688 in corso di verifica.