Burioni smonta la bufala: “Si ammalano anche gli extracomunitari, venite a vedere”

“L’ultima delle bufale è che il Coronavirus non colpisce gli extracomunitari – scrive il prof. Burioni sulla sua pagina Facebook, Medical Facts – chi è dotato di sprezzo del pericolo può venire dove mi trovo in questo preciso momento, al San Raffaele di Milano, per controllare di persona che non è assolutamente vero”.

Nelle ultime ore stanno circolando infatti messaggi WhatsApp e post sui social nei quali si sostiene che “si ammalano solo gli italiani”. Il tutto condito dalla solita massiccia dose di complottismo, ignoranza e razzismo. A dare il via alla girandola di scemenze sembra essere stato un articolo del quotidiano napoletano vicino alla destra “Roma”, che prova a sostenere che la vaccinazione contro la Tbc fatta agli stranieri provenienti da paesi a rischio li mette al riparo dal Covid-19 mentre gli italiani sarebbero scoperti.

“Roma” intervista un virologo, Giulio Tarro, che afferma che non c’è alcuna prova di quanto sostenuto poche righe prima e che il Coronavirus “non fa distinzioni di sesso né di censo né di razza”, smentendo l’articolo nello stesso articolo.