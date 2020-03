“Guardi bene, lo tsunami sta per arrivare quindi stia ben tappato in casa, perché non sono certo che le rianimazioni nel resto dell’Italia siano quelle della Lombardia”. Il post è di Roberto Burioni che risponde così a un utente che su Twitter gli scrive: “Prof @RobertoBurioni però sembra impossibile utilizzare la stessa strategia in tutta Italia. Siamo in quarantena, capisco il disastro in Lombardia ma non possiamo stare in riva al mare aspettando lo tsunami altrove”.