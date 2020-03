Coronavirus, Fontana: “State a casa, servono comportamenti rigorosi” [VIDEO]

Plauso alla Croce Rossa che ha donato 40 ventilatori. Il governatore della Lombardia conferma di essere in continuo contatto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e si rivela ottimista per il lavori dell'Ospedale in Fiera Milano.

“Il rigore va mantenuto e implementato. Senza fare i furbi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Non so più come dire alle persone – ha ribadito Fontana – che devono stare in casa, per il loro bene, per il bene di tutti”. Ieri iniziavamo ad essere vicini alla fine della disponibilità’dei posti letto in rianimazione. Questa mattina, grazie al presidente Francesco Rocca (presidente della Croce Rossa Italiana e presidente della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa), sono arrivati 40 respiratori che ci consentono di dare risposte concrete ai cittadini. Il mio grazie pero’ continua ad andare anche ai nostri straordinari medici, infermieri e ai volontari delle

Onlus, alla Protezione civile e ai numerosissimi imprenditori che non ci fanno mancare il loro sostegno”. “Sono tutte dimostrazioni di grande solidarietà come quelle di tantissimi cittadini che continuano a donare per quello che e’ nelle loro disponibilità. Abbiamo ricevuto offerte da 5 euro a 10 milioni. Ringrazio anche il corpo di ballo della Scala che sta realizzando un video per raccomandare quei comportamenti che continuiamo a chiedere ai nostri cittadini”. “Oggi – ha proseguito Fontana – ho avuto un’altra riunione operativa con il team di Bertolaso. Devo dire che c’e’ stata una notevole accelerazione per la realizzazione dell’ospedale in Fiera Milano. Sono ottimista, aspettiamo le ultime risposte sui respiratori”. Il presidente rispondendo a una domanda dei cronisti ha ribadito che “continua anche il confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella” che “è molto attento ed esprime la sua vicinanza e il suo sostegno a chi lavora sul campo. Credo che debba essere sempre aggiornato di ogni evoluzione della situazione”.