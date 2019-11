Amsa, variazioni raccolta rifiuti per 1 novembre

Amsa comunica che nella giornata di venerdì 1 novembre il calendario di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda subirà le seguenti variazioni: A Milano il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. Resteranno chiuse per l’intera giornata le cinque riciclerie cittadine. A Bresso, Buccinasco, Cesate, Cormano, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pioltello, San Donato Milanese, Saronno, Segrate e Trezzano sul Naviglio il servizio di raccolta rifiuti sarà regolare. A Pero è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’umido sarà recuperata sabato 2 novembre, la raccolta di imballaggi in plastica/metallo sarà recuperata lunedì 4 novembre e la raccolta di vetro sarà recuperata mercoledì 6 novembre. A Settimo Milanese il servizio di raccolta rifiuti dedicato alle utenze domestiche sarà regolare. La raccolta di imballaggi in plastica/metallo dedicato alle aree ZAI – zone artigianali e industriali – è sospesa e sarà anticipata giovedì 31 ottobre. Venerdì 1 novembre i centri di raccolta e le piattaforme ecologiche di Bresso, Cormano, Novate Milanese, Pero, Pioltello e Segrate, gestiti da Amsa, resteranno chiusi. Sarà invece aperta con i consueti orari la piattaforma ecologica di Trezzano sul Naviglio. Il Numero Verde Amsa 800.332299 sarà operativo per l’intera giornata.