“All This Music Must Fade” il nuovo Who che anticipa l’album in uscita il 6 dicembre

‘I don’t care, I know you’re going to hate this song, and that’s fair we never really got along’ (Non mi interesa, so che odierai questa canzone, ed è giusto non ci siamo mai trovati d’accordo) già dalle prime parole del testo del nuovo singolo degli WHO, ‘All This Music Must Fade’ si intuisce quanto il brano possa essere conflittuale.

La traccia apre l’album “WHO” e Pete Townshend la descrive come “una canzone dedicata ad ogni artista accusato di aver rubato la canzone di qualcun altro. Davvero? Le nostre possibilità musicali sono abbastanza limitate nel 21° secolo, senza che qualche cretino sostenga di aver inventato un giro di accordi prima di noi”.

Cinquantacinque anni dopo aver fatto le loro prime registrazioni, gli Who tornano con un nuovo album che uscirà il prossimo 6 dicembre. L’album di undici tracce è stato registrato principalmente a Londra e Los Angeles durante la primavera e l’estate di quest’anno. È stato coprodotto da Pete Townshend & D. Sardy (che ha lavorato con Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem, Gorillaz) con la produzione vocale di Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson). Oltre a Roger Daltrey e Pete Townshend, al nuovo album hanno lavorato il batterista Zak Starkey, il bassista Pino Palladino insieme a Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker e Gordon Giltrap.

La copertina dell’album è stata creata dall’artista pop, Sir Peter Blake, che ha incontrato la band per la prima volta nel 1964 in una registrazione dello show televisivo Ready Steady Go. Sir Peter aveva già disegnato e contribuito alla copertina dell’album Face Dances nel 1981.

I testi delle canzoni trattano una miriade di argomenti tra cui il fuoco della Grenfell Tower, il furto musicale, la spiritualità, la reincarnazione, il potere della memoria… Roger Daltrey lo considera tra i loro album più potenti “Penso che abbiamo fatto il nostro miglior album da Quadrophenia nel 1973, Pete è ancora un cantautore favoloso e ha ancora quell’avanguardia”.

Pete Townshend ha affermato “Quasi tutte le canzoni di questo album sono state scritte l’anno scorso, con due sole eccezioni. Non c’è nessun tema, nessun concetto, nessuna storia, solo una serie di canzoni che io e mio fratello Simon abbiamo scritto per dare a Roger Daltrey la giusta ispirazione per far rendere al meglio la sua voce. Roger ed io siamo entrambi vecchi ormai, quindi ho cercato di stare lontano dal romanticismo e dalla nostalgia, se possibile. Non volevo mettere a disagio nessuno. I ricordi vanno bene, ma alcune canzoni si riferiscono alle cose di oggi”.

Gli Who inizieranno un tour nel Regno Unito accompagnati da un’orchestra di quaranta elementi a partire dalla primavera del 2020, le date sono elencate di seguito.

THE WHO ‘WHO’ TRACKLISTING

All This Music Must Fade

Ball And Chain

I Don’t Wanna Get Wise

Detour

Beads On One String*

Hero Ground Zero

Street Song

I’ll Be Back

Break The News**

Rockin’ In Rage

She Rocked My World

All songs written by Pete Townshend except

*Pete Townshend/Josh Hunsacker **Simon Townshend

Produced by Pete Townshend & D. Sardy

Roger Daltrey Vocal production Dave Eringa

Mixed by D. Sardy