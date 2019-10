Bollate, droga e soldi nel box; arrestata sessantenne [VIDEO]

I carabinieri, insieme al nucelo cinofili, hanno effettuato nella giornata di ieri un controllo approfondito in una palazzina di via Monte Grappa a Bollate (Mi). Durante le perquisizioni, all’interno di due box auto appartenenti a una donna di 60 anni, i militari hanno scoperto alcuni vani, ricavati nelle pareti e celati da coperture in cartongesso, per nascondere diverse quantità di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 285 grammi di cocaina, 514 di eroina, 287 grammi di hashish e 582 marijuana. Insieme alla cifra di 6 mila euro in contanti e a due pistole a salve. La donna è stata arrestata e si trova ora detenuta presso il carcere di San Vittore.