Morgan litiga col paparazzo, denunciati entrambi

Un litigio scoppiato ieri notte in corso Garibaldi, a Milano, attorno alle 01.15 ha visto per protagonista il cantautore Marco Castoldi, in arte Morgan, che dopo essere stato fotografato da un paparazzo, lo ha aggredito strappandogli la camicia. Il 29enne fotografo a quel punto si è avvicinato alla ragazza 30enne in compagnia di Morgan riferendogli che con quel materiale “lui ci avrebbe guadagnato almeno 15 mila euro”, ma che se il cantautore fosse stato interessato gliele avrebbe vendute. Il cantautore è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre il fotografo è stato indagato per tentata estorsione.