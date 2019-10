Tenta di uccidere la moglie a martellate davanti ai figli

Ha tenato di uccidere la moglie prendendola a coltellate. Tentato uxoricidio ieri sera in un appartamento di Lecco in viale Montegrappa dove un uomo, durante una lite in fase di separazione dalla moglie, l’ha colpita alla testa con un martello e poi avrebbe tentato il suicidio. L’uomo è stato convinto a non gettarsi dal balcone. Le condizioni della donna, di 43 anni, sono gravi. E’ ricoverata all’ospedale di Lecco: oggi è stata trasferita in neurorianimazione, dopo essere stata operata nella notte. E’ cosciente ma resta in prognosi riservata. Il marito, 46 anni, si trova anche lui ricoverato e piantonato all’ospedale di Lecco in stato di fermo da parte degli agenti della polizia per tentato omicidio. In casa, erano presenti anche i due figli della coppia, una ragazzina di 12 anni e un bambino di 8 quando durante l’ennesima lite tra i genitori.