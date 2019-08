Incendio oggi pomeriggio al Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di via Aquila a Milano. Alcuni ospiti migranti sono stati portati in ospedale. Non sono ancora chiari i motivi del rogo. Sul posto, sono arrivati gli operatori del 118. Sul posto sono anche arrivati i vigili del fuoco con diversi mezzi, che hanno spento l’incendio. 16 persone sono rimaste intossicate. Nessuno è in pericolo di vita, in base alle prime informazioni