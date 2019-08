Guida ubriaco, travolge e uccide un uomo a bordo di uno scooter

Guidava ubriaco e ha investito un uomo in sella ad uno scooter. L’incidente è avvenuto la notte scorsa a Varedo, in Brianza, in via Umberto I. Il centauro, un uomo di 69 anni di Solaro, è morto sul colpo. L’automobilista, un romeno di 45 anni, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo ha perso il controllo dell’auto, mentre viaggiava a velocità elevatissima, ha invaso la corsia opposta e ha travolto lo scooter. In base alle prime informazioni, aveva un tasso di alcol nel sangue tre volte superiore al limite.