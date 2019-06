E’ stato sgomberato stamani l’ex mercato del pesce di via Sammartini a Milano. Lo stabile, in stato di abbandono, è da tempo meta di senzatetto e disperati di ogni sorta. I carabinieri della stazione Greco hanno trovato all’interno una decina di persone che sono state accompagnate in caserma per l’identificazione. Il Municipio 2 chiede che Palazzo Marino proceda all’abbattimento dell’edificio.