Olimpiadi 2026, domani i commissari saranno a Livigno

Cresce l’attesa a Livigno per la visita della Commissione del Comitato Olimpico Internazionle. Domani i commissari saranno nel ‘Piccolo Tibet’ per valutare i siti per le gare di snowboard e freestyle e il Villaggio Olimpico. La tappa in Valtellina segue quella in Veneto. Giovedì e venerdì i commissari saranno invece a Milano per valutare la candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026. “L’Italia ce la farà” ad ottenere l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Ne è convinto Damiano Bormolini, sindaco di Livigno. “Abbiamo il 99% di probabilità di aggiudicarci i Giochi – aggiunge Bormolini durante la Olympic Week -, abbiamo un dossier meticoloso e preciso. Ora sta a tutte le località coinvolte di giocarsela bene e fare bella figura con i rappresentanti del Cio. A livello nazionale ci stiamo muovendo bene per raccogliere voti, la Svezia qualche difficoltà con la visita l’ha avuta. In questo momento siamo in vantaggio e dobbiamo mantenerlo”.