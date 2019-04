Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio torna PIANO CITY MILANO, il festival di pianoforte che ogni anno dal 2012 trasforma la città in una grande sala da concerto. Oltre 50 ore di musica e 400 concerti gratuiti animeranno giorno e notte i molti centri di Milano e la sua ineguagliabile misura umana di quartieri, case, terrazze, grattacieli, parchi, giardini, cortili, gallerie d’arte e teatri. Un festival aperto e partecipativo che ruoterà anche quest’anno su due perni principali: il Piano Center della GAM per i concerti diurni e il Piano Center della Palazzina Liberty per quelli notturni.

Centinaia le candidature ricevute da pianisti di tutto il mondo per questa ottava edizione di Piano City Milano, confermando una tendenza sempre in crescita negli ultimi anni. Già l’anno scorso i 480 concerti complessivi distribuiti in 150 luoghi della città avevano coinvolto oltre 100.000 spettatori.

La direzione artistica è affidata a Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.