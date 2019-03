Eleonora Molisani, “Affetti collaterali”

“Affetti collaterali” (Giraldi Editore) è il romanzo di Eleonora Molisani, giornalista. Un romanzo attuale, a sei voci, duro ma appassionato, che racconta la quotidianità di una famiglia, presa dal lavoro, dalla scuola, dai disagi adolescenziali, che ad un certo punto del suo percorso si perde. Una storia che consente di riflettere sui rapporti virtuali instaurati sui social network dai giovani, la loro dipendenza dal web, la difficoltà a essere ascoltati dai genitori; la coppia che alla lunga non riesce a comunicare più; la smania dell’affermazione personale e della carriera.

Sei personaggi in cerca di ascolto, vanno alla deriva tra incomunicabilità e solitudine esistenziale.

Un racconto contemporaneo a sei voci, ambientato in una Milano a tratti tenera madre, a tratti algida matrigna, palcoscenico ideale di una vicenda intricata, in cui nessuno è totalmente vittima o carnefice. Nemmeno colui o colei che, con il suo gesto estremo, cambierà il destino di tutti.

Ascolta l’intervista all’autrice Eleonora Molisani