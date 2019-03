Aereo caduto, il cordoglio del Papa

Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze ai parenti delle vittime dell’incidente aereo di ieri in Etiopia. “Avendo appreso con tristezza del disastro aereo della Ethiopian Airlines”, Papa Francesco “offre preghiere per i defunti di vari paesi e affida le loro anime alla misericordia di Dio Onnipotente”. E’ quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime, inviato a nome del Papa dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Il Papa invia “sentite condoglianze alle loro famiglie e su tutti coloro che piangono questa tragica perdita invoca le benedizioni divine di consolazione e forza”. Nel disastro aereo hanno perso la vita 157 persone, tra cui 8 italiani.