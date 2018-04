FRONTIERS ROCK FESTIVAL 5: dentro WINGER e CORELEONI, fuori JR GREAT WHITE

Come annunciato in anteprima esclusiva durante la puntata speciale di Linea Rock dedicata alla quinta edizione del FRF targata 2018, JACK RUSSELL’s GREAT WHITE hanno dato forfait, cancellando la loro esibizione annunciata nella seconda serata del label festival.

Non disperate però: al loro posto Domenica 29 Aprile entrano a furor di popolo-rock nel bill i CORELEONI, la nuovissima band con cui il chitarrista Leo Leoni rivisita e celebra le origini dei suoi GOTTHARD, con all’attivo un album “The Greatest Hits Part 1”, proprio su Frontiers Music: alla voce del quintetto (che vede in line up anche Hena Habbegger, Jgor Gianola e Mila Merker) il frontman Ronnie Romero dei LORDS OF BLACK (e RAINBOW) farà rivivere anche dal vivo tutte le emozioni forti dei primi tre indimenticabili album con Steve Lee!

…ma non è tutto!!!

Un altro annuncio dell’ultima ora rende ancora più goloso il bill del FRF 5: si aggiunge al cast della serata VIP Party Unplugged di Venerdì 27 Aprile anche KIP WINGER, pronto a onorare la recente pubblicazione del cofanetto in edizione limitata che raccoglie la sua intera produzione da solista. Kip, già alla sua terza venuta in quel di Trezzo sul palco del Frontiers, ci delizierà con una scaletta ricca e speciale accompagnato dalla sua inseparabile 12 corde e per l’occasione da un percussionista!

A partire dalle dalle ore 15 e fino alle ore 24, la due giorni del FRONTIERS ROCK FESTIVAL 5 presenterà il meglio dell’Hard Rock, AOR, Glam e Melodic Metal internazionale. Inoltre ben 5 band (Quiet Riot, FM, Michael Thompson Band, Praying Mantis e Jorn) registreranno il prossimo dvd live ufficiale durante la performance al festival, altro buon motivo in più per non mancare assolutamente!

FRONTIERS ROCK FESTIVAL 5 – BILL COMPLETO e AGGIORNATO

Venerdì 27 APRILE 2018 – Warm-up (acoustic set)

ISSA

MICHAEL THOMPSON BAND

Michael Sweet & Oz Fox (STRYPER)

FM

KIP WINGER

Sabato 28 APRILE 2018 – 1° giorno

HELL IN THE CLUB

BIGFOOT

AMMUNITION

PRAYING MANTIS

MICHAEL THOMPSON BAND

QUIET RIOT (co-Headliner)

STRYPER (Headliner)

Domenica 29 APRILE 2018 - 2° giorno

PERFECT PLAN

ANIMAL DRIVE

ISSA

PRETTY BOY FLOYD

FM

CORELEONI (co-Headliner)

JORN LANDE (Headliner)

Apertura porte: ore 14.00

Prezzi biglietti:

99,00 Euro + diritti di prevendita per l’abbonamento ai 2 giorni

59,00 Euro + diritti di prevendita per il singolo giorno.

Pacchetto VIP camera singola

– abbonamento due giorni

– party esclusivo + acoustic show del 27 Aprile

– VIP PASS (con accesso zona VIP)

– 2 cene

– esclusivi regali Frontiers Music

– 4 free drinks

– 3 Notti hotel 4* incl. colazione

– camera singola

– Navetta Hotel / Live Club

€ 624.00 a persona

Pacchetto VIP camera doppia

– abbonamento due giorni

– party esclusivo + acoustic show del 27 Aprile

– VIP PASS (con accesso zona VIP)

– 2 cene

– esclusivi regali Frontiers Music

– 4 free drinks

– 3 Notti hotel 4* incl. colazione

– cameradoppia

– Navetta Hotel / Live Club

€ 574.00 a persona

Pacchetto VIP senza hotel

– abbonamento due giorni

– party esclusivo + acoustic show (Aprile 27)

– VIP PASS (con accesso zona VIP)

– 2 cene

– esclusivi regali Frontiers Music

– 4 free drinks

– NO sistemazione

– NO Navetta

€ 425.00 a persona

Prevendite ancora disponibili su Ticketone, Mailticket e www.frontiersrockfestival.com