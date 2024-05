Europa League, l’Atalanta batte il Marsiglia e vola in finale

L’Atalanta si è qualificata per la finale di Europa League battendo 3-0 il Marsiglia a Bergamo. La partita di andata si era conclusa sull’1-1. “Abbiamo avuto tutta una città intorno a noi, era percepibile girando per le vie e per i bar di Bergamo. I giocatori sentono questa fibrillazione e anche come energie hanno interpretato la partita nel modo migliore”. Il tecnico Gian Piero Gasperini commenta così la vittoria sul Marsiglia e la conquista della finale: “Un traguardo storico, ma le finali si vincono e poi si festeggia – spiega -. C’è la Roma, la Juventus in finale di Coppa Italia e poi la finale di Dublino: la più prestigiosa perché ti dà la Champions automatica”.

“C’erano tutte le condizioni per giocare una partita offensiva con un tridente di attaccanti puri, è nel nostro dna. E’ stata la nostra sforza, anche se potevamo essere più concreti: abbiamo tenuto la partita aperta fino al due a zero di Ruggeri”, continua Gasperini analizzando la serata della semifinale di ritorno. “Coi cori dei tifosi ‘Ce ne andiamo a Dublino’ ho chiesto il risultato della Roma che stava vincendo 2-1. Un po’ di pensiero è andato subito alla finale, un appuntamento fantastico, soprattutto per squadre come la nostra che non hanno grandi numeri alle spalle. Un buon auspicio, una speranza per le squadre non di prima fascia. In finale c’è il Leverkusen che non la squadra con più mezzi e più audience, eppure ha vinto la Bundesliga: due anni fa, prima di Xavi Alonso, l’avevamo eliminata prima di uscire col Lipsia”. Appuntamento a Dublino il 22 maggio. L‘Atalanta in finale se la vedrà col Leverkusen.