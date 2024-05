TORINO (ITALPRESS) – “Aumentare il dividendo di oltre l’11%, significa che l’azienda ha lavorato molto bene e ha portato dei risultati che gli azionisti hanno ratificato non solo da un punto di vista economico-finanziario, ma anche dal punto di vista di rispetto di tutti quegli indici, come per esempio sostenibilità o Esg, che abbiamo portato e che hanno registrato grande apprezzamento da parte degli azionisti”, ha detto Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas.

