ROMA (ITALPRESS) – I cittadini europei avranno a disposizione – in tutta l’Unione – una cartella clinica elettronica contenente le loro prescrizioni sanitarie, immagini e test di laboratorio. Nasce così un vero e proprio spazio europeo dei dati sanitari, dati che potranno essere condivisi in forma anonima per la ricerca. L’europarlamento ha approvato il provvedimento che passa adesso all’esame del Consiglio. I pazienti potranno accedere ai dati sanitari in formato digitale, anche da uno Stato membro diverso da quello in cui vivono, e scaricare gratuitamente – se lo vogliono – la propria cartella sanitaria. I medici potranno consultare i fascicoli dei pazienti con il loro consenso, anche da altri paesi dell’UE. I dati – inoltre – potranno essere utilizzati per la ricerca, le statistiche e l’elaborazione di politiche di settore, per lo studio di trattamenti per le malattie rare ma non per scopi commerciali.

abr/gtr