Volley, scudetto per la Sir Susa Vim Perugia

di Eleonora Rovelli

Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta. Si conclude così la stagione di SuperLega Credem Banca 2023-2024 che vede la Sir Susa Vim Perugia aggiudicarsi lo scudetto; la Mint Vero Volley Monza ha lottato fino all’ultimo pallone ed esce sconfitta in gara 4 davanti al pubblico di casa, che ha ringraziato i ragazzi con un caloroso applauso per le forti emozioni che ha regalato in queste finali playoff. Non resta che fare i complimenti a Perugia e al suo leader Simone Giannelli, premiato come MVP delle finali, e fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi della nazionale che da questo momento si impegneranno per l’imminente estate azzurra.