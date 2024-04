ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo allargare l’orizzonte su una materia che tutti sanno essere una priorità assoluta di questo governo, non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del convegno “Per un’Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro”.

(Fonte video: Palazzo Chigi)