E’ stato diffuso oggi il Press Report 2024 ideato dal Gruppo cronisti lombardi e dal Sindacato cronisti romani e patrocinato dalla Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana). Nel dossier una selezione delle ultime notizie ANSA sull’IA, dall’avvento di ChatGpt alla denuncia del New York Times contro Microsoft e OpenAI, al caso dell’aggregatore di notizie preferito a una redazione (prima vertenza italiana, in Lombardia); ma anche gli allarmi degli sviluppatori e le ultime news sulla Commissione algoritmi. “Verso l’intelligenza artificiale dobbiamo assumere un atteggiamento aperto e al tempo stesso prudente – afferma Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera – Può migliorare la routine del nostro lavoro, può aiutarci a svolgere con rapidità le operazioni di ricerca e a comprendere con esattezza l’universo dei nostri lettori. Sapendo bene però che la correttezza della raccolta dei dati è un punto fondamentale così come può esserci un ‘lato oscuro’ dell’intelligenza artificiale che può generare campagne di disinformazione e fake news“. “Questa è la sfida da portare agli editori – dice Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi – rifiutare il consueto approccio che vede nell’innovazione l’ennesima occasione per ridurre i posti di lavoro e le retribuzioni, e chiedere invece investimenti, innanzitutto in formazione, per offrire ai cittadini una informazione migliore“.