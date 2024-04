Travolse un 20enne mentre faceva flessioni sulla strada, assolto guidatore

Tre anni fa, nel novembre del 2021, Isac Djaniel Beriani, 20 anni, fu travolto mentre faceva delle flessioni nella corsia centrale della Tangenziale Est di Milano. Il 20enne era reduce da una festa con degli amici e verso le 3.30 di notte, l’auto sulla quale viaggiavano si era fermata per una breve sosta a bordo strada. Il giovane, sceso dall’auto, si era messo a fare delle flessioni in mezzo alla strada venendo poi travolto, morendo poco dopo in ospedale. Il gup Luca Milani oggi ha assolto il giovane guidatore (accogliendo le richiesta del pm e della difesa) che investì Beriani quella notte, dopo che per il giovane era stato richiesto il rinvio a giudizio per “colpa specifica” nell’omicidio stradale, ovvero perché l’auto sulla quale viaggiava andava a 130km/h in una strada con limite di 90. L’imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato mentre il pm Pasquale Adesso aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che anche se andava a velocità elevata il ragazzo mai avrebbe potuto immaginare di trovarsi di fronte “quell’ostacolo”, ovvero Beriani che faceva flessioni, e mai avrebbe potuto accorgersi ed evitarlo. In passato erano stati indagati gli amici di Beriani per “omissione di soccorso”, per quel filone poi, era stata chiesta l’archiviazione. I 5 amici erano andati via con l’auto dopo aver visto l’amico travolto “per paura”, salvo tentare poi di tornare sul posto senza riuscirci perché lo svincolo era stato chiuso per l’arrivo dei soccorsi.