Sparatoria in viale Marche a Milano

Un uomo di 40 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe, oggi pomeriggio, per strada, in viale Marche, a Milano. L’episodio verso 18.30, mentre stava stava dirigendo a piedi verso la sua vettura posteggiata. L’autore del ferimento, a quanto sembra un agguato, è arrivato a bordo di un’auto, dal cui finestrino ha esploso almeno quattro colpi di pistola, due dei quali andati a segno. Poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Il ferito, con precedenti di polizia, è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo, non in pericolo di vita. La vittima è Antonio Abruzzese.

I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione di quello che sembra essere stato un vero e proprio agguato. La strada a grande scorrimento, tra i palazzi e i giardini che separano le due carreggiate, è stata transennata dalla Polizia Locale e gli investigatori sono sul posto per i rilievi, circondati da decine di curiosi. A terra una grossa macchia di sangue, e il segno dei colpi non andati a segno, quattro in totale, su una vettura posteggiata, presumibilmente quella del ferito. Secondo nuove informazioni, l’aggressore. dopo aver sorpreso il 40 enne alle spalle ed aver fatto fuoco, sarebbe fuggito a piedi. L’uomo è stato soccorso grazie alla telefonata di alcuni automobilisti e passanti che hanno assistito alla scena, mentre un automobilista si è fermato davanti al 40 enne per impedire che venisse investito da altre auto. Le telecamere di videosorveglianza della zona e le eventuali testimonianze, saranno fondamentali per risalire al responsabile.

Completamente paralizzato il traffico in tutta la zona.