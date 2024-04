PALERMO (ITALPRESS) – “Il Palermo non ha mai avuto un centro questo: questo dice ai ragazzi della squadra in che club sono venuti, dice al territorio per quanto tempo intendiamo restare e dice al mondo sportivo italiano come, secondo noi, deve essere fatto un calcio sostenibile, che punta al futuro”. A dirlo il consigliere del board di City Football Group e Palermo Calcio, Alberto Galassi, a Torretta in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo del club rosanero.

(fonte video: Palermo FC)