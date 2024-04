TORINO (ITALPRESS) – “È una riforma che stiamo aspettando da più di venti anni. Abbiamo ottenuto calendarizzaazione per 29 aprile. È già stata approvata al Senato, quello alla Camera sarà il passaggio definitivo, prima che nelle prossime settimane si concluda l’iter in commissione. Prima delle elezioni europe e regionali inizieremo a discuterla e votarla in aula”. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sull’iter di approvazione dell’autonomia differenziata. “Questa riforma dà attuazione alla riforma costituzionale del 2001 e con autonomia differenziata le regioni che vorranno maggiori competenze e quindi se vorranno, potranno gestire anche maggiori risorse sul territorio. Dal nostro punto di vista questo creerà maggiore efficienza e migliori servizi per i cittadini”. “A nostro parere con l’autonomia le regioni, potranno creare maggiore efficienza” conclude.

