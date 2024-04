TORINO (ITALPRESS) – “L’autonomia differenziata per me è una priorità, poi non siamo innamorati delle tempistiche assolute: è chiaro che è importante approvarla per dare una nuova opportunità al Paese. E parlo di Paese, non di un’area del Paese: è un’opportunità per il nord come per il sud”. Così Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, parlando a Torino ad un evento sulla riforma delle autonomia. “E la novella per la quale il Sud sia contrario all’autonomia differenziata come se non ne fosse all’altezza penso sia falsa e umiliante – aggiunge – credo che invece dobbiamo difendere le grandi opportunità che ci sono nel mezzogiorno del Paese e che anche una gestione più vicina al territorio può fare fruttare”.

